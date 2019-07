City Hunter: l'anime non andrà più in onda su Mediaset

Ad anni di distanza, City Hunter sembrava aver trovato una nuova vita: in Giappone da pochi mesi è stato proiettato il film City Hunter: Shinjuku Private Eyes, che arriverà anche in Italia ad inizio settembre grazie a Nexo Digital. Sembrava quindi un buon momento per ritrasmettere in TV l'anime originale con le avventure di Ryo Saeba.

Nei giorni scorsi vi avevamo rivelato che nel palinsesto di Pubblitalia era segnalato il ritorno dell'anime di City Hunter, previsto per questo autunno su Italia 2. Tuttavia, a causa di una segnalazione di Stefano Bersola, cantante della sigla italiana della serie, si è scoperto che le cose non stanno così.

Un post su Facebook di Bersola infatti ha rivelato che Mediaset non ha piani per trasmettere City Hunter su Italia 2 né su altri canali e che la presenza nel palinsesto del titolo sia stato solo un errore di Pubblitalia. Nonostante ciò, sempre secondo le parole di Bersola, la Mediaset non si occuperà di rettificare l'errore.

In origine si pensava che City Hunter sarebbe tornato in onda nel periodo che va dal primo settembre al 30 novembre. L'anime di Tsukasa Hojo debuttò in Italia su diverse reti minori nel 1997 con la trasmissione di tutti e 140 gli episodi. I fan potranno ancora consolarsi con l'arrivo di City Hunter: Shinjuku Private Eyes previsto per il 2, il 3 e il 4 settembre.