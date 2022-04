City Hunter: annunciato nuovo film con teaser trailer per celebrare i 35 anni della serie

City Hunter è un manga di Tsukasa Hojo, pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 1985 e il 1991. L'autore, già famoso per Occhi di Gatto, riuscì a creare una storia molto avvincente e che colpì tutto il mondo, in particolare grazie all'anime di City Hunter prodotto da Studio Sunrise che arrivò qualche anno dopo sulle emittenti nipponiche.

La data in cui l'anime arrivò in Giappone era 6 aprile 1987: significa che City Hunter ha compiuto 35 anni in versione anime. Un traguardo epocale che viene festeggiato nel migliore dei modi. In queste ore infatti è stato preparato un annuncio a sorpresa che ha colto tutti impreparati. Dopo il film di successo City Hunter: Shinjuku Private Eyes, Ryo Saeba tornerà con un nuovo film di City Hunter.

Il sito ufficiale e l'account Twitter ufficiali del franchise di City Hunter hanno fatto questo annuncio con un teaser trailer dove Ryo Saeba è naturalmente presente. Viene confermato che Akira Kamiya tornerà a interpretare il protagonista mentre nel video viene sottolineato anche il ritorno di Get Wild, una delle storiche ending dell'anime. Si sa poco altro però su questo progetto, che è targato "coming soon", e quindi non ha ancora una data d'uscita specifica. Contenti del nuovo film anime di City Hunter?