City Hunter: arriva la Terza Stagione in italiano su Prime Video!

Era il 2021 quando il manga di City Hunter tornava in una nuova edizione marchiata Panini Planet Manga e adesso è ufficiale: è ora disponibile su Anime Generation di Prime Video l'intera Terza Stagione di City Hunter!

Rimasterizzata in HD, come annunciato sul post di Facebook del distributore Yamato Video, è ovviamente doppiata interamente in Italiano. Per chi è nato tra gli anni '80 e '90 è impossibile dimenticare le puntate di City Hunter su MTV, assieme ad altri anime leggendari come Slam Dunk o Ken il Guerriero.

Ora però non abbiamo più bisogno di aspettare la puntata giornaliera, infatti la Stagione 3 è interamente disponibile su Prime Video, nel canale italiano dedicato all'animazione giapponese. Ovviamente le prime due stagioni sono già presenti, ma non solo: film, OAV...tutto ciò che riguarda le avventure di Ryo Saeba lo trovate su Anime Generation. Yamato Video ci ha tenuto inoltre a ricordare che ogni prodotto animato riguardante Occhi di Gatto, altra opera di Tsukasa Hojo, è disponibile su Prime.

Siete pronti a fare un tuffo nel passato o, perché no, scoprire questo cult per la prima volta? Vi ricordiamo inoltre che sarà disponibile su Prime Video l'anime di Slayers interamente doppiato in Italiano, non perdetevelo!