City Hunter: un cosplay di Kaori Makimura con il suo iconico martello

Partner e amica stretta di Ryo Saeba, Kaori Makimura diventa rapidamente una presenza costante di City Hunter, dotata di una determinazione ineguagliabile e di un forte senso di giustizia. Questi dettagli l'hanno resa fra i migliori personaggi del panorama degli anime, una presenza viva nel cuore del pubblico.

Abile nel combattimento e abituata a tenere testa agli uomini, Kaori ha conquistato il rispetto dei fan per la sua forza e la sua lealtà, che ne fanno la perfetta controparte del protagonista di City Hunter. Nonostante le sostanziali differenze caratteriali con Kaori, persino il donnaiolo Ryo finisce per innamorarsene profondamente, a tal punto da scegliere di proteggerla al costo della vita. Diamo un'occhiata a questo personaggio leggendario nella rivisitazione originale della cosplayer gio_fsrq.

In questo cosplay di Kaori Makimura da City Hunter, la donna porta con sé il suo iconico martello da cento tonnellate, che sfrutta principalmente contro il suo compagno Ryo. Nonostante le loro frequenti discussioni, nasconde l'immenso affetto e la costante preoccupazione che prova nei suoi confronti. Si ritrova a fare un lavoro che può portarla a uccidere o finire per essere uccisa, ma preferisce seguire i suoi ideali.

Kaori mette avanti a sé prima di tutto i suoi principi ed è determinata a fare sempre ciò che è giusto, anche se questo significa mettersi costantemente in pericolo. Sebbene inizialmente fosse stata presentata come una ragazza timida e insicura, impara a far prevalere i suoi obiettivi e a mettersi in gioco per il bene delle persone che le sono accanto. Poche settimane fa, il franchise è tornato con una nuova pellicola: se vi foste persi la nostra recensione di City Hunter Angel Dust, questa è l'occasione perfetta per recuperarla!