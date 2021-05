City Hunter: un Ryo Saeba fedelissimo e simpatico nel cosplay dell'italiano Hawk Grave

Negli anni '80 il mangaka Tsukasa Hojo creò City Hunter, un manga destinato a lasciare il segno su Weekly Shonen Jump e non solo. L'opera fu infatti un grande successo, tanto da ricevere innanzitutto delle serie animate - famosissime anche in Italia e apprezzate ancora oggi - e poi un lungometraggio.

Proprio quest'ultimo adattamento è stato prodotto negli ultimi anni ed è sbarcato sia in Giappone che in Italia. City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes è arrivato su Prime Video riportando in auge il personaggio di Ryo Saeba. Non ci si può dimenticare di questo protagonista storico, serio e adulto quando serviva ma molto spesso anche divertente e maniaco con le ragazze.

Il cosplayer italiano Sebastian Falco Gravanti, alias Hawk Grave, ha deciso di portare nella realtà il personaggio. In calce sono disponibili dei cosplay su Ryo Saeba: la prima foto lo ritrae in una posa scherzosa, con una faccia birichina e un reggiseno tra le mani rubato alla ragazza di turno; la seconda foto invece lo pone in una versione più seria, riproducendo una delle tipiche pose alla City Hunter dove Ryo è pronto a sparare.

Cosa ne pensate di questa doppia versione di uno dei personaggi di anime e manga più famosi di sempre?