City Hunter: Shinjuku Private Eyes, ecco in quali cinema potrete vedere il film

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il primo trailer italiano di City Hunter: Shinjuku Private Eyes, il quarto film ufficiale dedicato al poliziesco di Tsukasa Hojo. In vista dell'imminente uscita della pellicola nelle sale italiane, la pagina Facebook di Dynit ha pubblicato sul social il numero di sale in cui debutterà il film.

City Hunter: Shinjuku Private Eyes verrà proiettato il 2, il 3 e il 4 settembre 2019 in tutte le regioni italiane ad eccezione del Molise. In Valle d'Aosta e nella Repubblica autonoma di San Marino il film sarà trasmesso da un solo cinema.

Secondo quanto svelato dal post visibile in calce, la proiezione italiana sarà cortesia di Dynit e Nexo Digital: dopo il grande successo riscosso nella terra del Sol Levante infatti, il duo si è convinto a trasmettere il nuovo assestamento della serie cinematografica anche in Italia.

La sinossi del film recita quanto segue: "Ryo Saeba, l'abile investigatore privato ossessionato dalle belle donne, dovrà collaborare nuovamente con la collega Kaori Makimura per risolvere un altro caso impossibile! Ai Shindo, una giovane modella giapponese, viene minacciata da un gruppo di delinquenti alla ricerca di una "chiave" che lei inconsapevolmente dovrebbe possedere. Spetterò a Ryo scoprire la verità dietro questa "chiave" e riportare la serenità nella città di Tokyo".

City Hunter: Shinjuku Private Eyes è stato diretto dal regista giapponese Kenji Kodama (già noto per aver diretto la serie anime di City Hunter), presso lo studio Sunrise. La sceneggiatura è stata curata da Yoichi Kato (Aikatsu !, Yo-kai Watch, Monster Strike the Animation), mentre Kumiko Takahashi (Birdy the Mighty, Card Captor Sakura) si è occupata del character designer. Le composizioni musicali sono frutto del lavoro di Taku Iwasaki (Gurren Lagann, Gatchaman Crowds).

E voi cosa ne pensate? Andrete a vederlo al cinema? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.