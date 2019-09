City Hunter: Shinjuku Private Eyes, il film è disponibile da oggi al cinema

Sono molti i titoli che hanno fatto l'infanzia della vecchia guardia. Risulta impossibile, per ovvi motivi, non citare progetti di animazione storici e radicati nella cultura di nicchia, dove City Hunter riscuote una popolarità e un'importanza di gran lunga poco discutibile.

Dopo aver debuttato nelle sale cinematografiche nipponiche nel mese di gennaio, City Hunter: Shinjuku Private Eyes si appresta a fare la sua comparsa nel Bel Paese in grande stile, con una proiezione speciale organizzata da Dynit e Nexo Digital. Con questa pellicola, infatti, partirà anche la nuova stagione anime della collaborazione tra le due aziende, che colmerà con l'esclusiva Weathering With You il 14, 15 e 16 ottobre.

Ryo Saeba e Kaori Makimura torneranno per 3 giorni a riempire di simpatia il fedele pubblico, tramite un nuovo caso preparato dalla produzione del film, con la partecipazione speciale del famoso trio di Occhi di Gatto. Un'occasione dunque da non perdere quella promossa da Dynit, che vi consigliamo caldamente di ammirare in sala per continuare a supportare le iniziative cinematografiche in Italia del mondo dell'animazione nipponica. Qualora l'indecisione vi colga impreparati, vi rimandiamo al trailer promozionale di City Hunter: Shinjuku Private Eyes, per assaggiare un primo spezzone di questo nuovo lungometraggio della famosa saga.

E voi, invece, andrete al cinema in questi 3 giorni? Fatecelo sapere con un commento, raccontandoci le vostre aspettative per questa pellicola legata al mondo di City Hunter.