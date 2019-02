City Hunter: Shinjuku Private Eyes, la metro di Shinjuku si riempie di poster promozionali

Scopriamo insieme qual è stato il modo che in Giappone hanno escogitato per promuovere l'uscita nelle sale cinematografiche di City Hunter: Shinjuku Private Eyes. La metropolitana di Shinjuku infatti è stata tappezzata di materiale pubblicitario, tra cui anche una riproduzione della lavagna resa celebre dalla serie.

Nei giorni scorsi, l'8 febbraio ad essere precisi, ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nipponiche il lungometraggio animato intitolato City Hunter: Shinjuku Private Eyes, molto atteso dai fan del franchise. Per far sapere al maggior numero di persone dell'arrivo al cinema della pellicola, Aniplex e Sunrise hanno ideato una maniera davvero particolare, che avrà sicuramente catturato la simpatia dei fan della saga.

La campagna pubblicitaria ha infatti deciso di piazzare nella stazione est della metropolitana di Shinjuku un gigantesco cartellone (visibile, come tutto il resto, in calce alla presente notizia) promozionale che riproduce in maniera accurata la lavagna che abbiamo imparato a conoscere molto bene. Come gli appassionati ricorderanno, chiunque all'interno del manga di Tsukasa Hojo volesse usufruire dei servizi dell'agenzia investigativa City Hunter, doveva semplicemente scriverne la sigla X Y Z sulla suddetta lavagna, per poi aspettare che Ryo si facesse vivo.

In questo caso particolare, sulla lavagna sono stati impressi i messaggi che i membri storici del cast di voci hanno deciso di lasciare ai fan, con in prima fila quello di Akira Kamiya, doppiatore proprio del protagonista Ryo Saeba. Ovviamente non si tratta della sola iniziativa promozionale messa in atto per City Hunter: Shinjuku Private Eyes , che ha anzi una lunga serie di manifesti che spiccano lungo tutte le principali linee metropolitane di Tokyo, corredati da operazioni collaterali come quella che vede diversi esercizi commerciali rilasciare timbri speciali se i clienti pronunciano la sigla dell'agenzia a cui facevamo riferimento nel paragrafo precedente.

Ricordiamo che City Hunter: Shinjuku Private Eyes sarà ambientato nell'odierna Shinjuku e sarà diretto da Kenji Kodama, regista della serie anime, Yoichi Kato sarà lo sceneggiatore, Kumiko Takahashi il character designer e Taku Iwasaki comporrà le musiche, mentre lo Studio Sunrise animerà il film.