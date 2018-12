City Hunter: Shinjuku Private Eyes è il titolo ufficiale del prossimo film del franchise

Il sito ufficiale del nuovo lungometraggio d’animazione di City Hunter ha finalmente svelato il titolo completo della pellicola che l’8 febbraio 2019 esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone: City Hunter the Movie: Shinjuku Private Eyes (Gekijōban City Hunter: Shinjuku Private Eyes).

Per festeggiare l’annuncio, il sito del progetto ha svelato anche una nuova key visual e ed un trailer inedito che ci permette di ascoltare il tema di chiusura della pellicola. Intitolato "Get Wild”, il brano sarà eseguito da TM Network.



È stato inoltre comunicato che l’esordiente doppiatrice nipponica Marie Iitoyo presterà la propria voce a Ai Shindō, una studentessa che lavora come modella, e che nel film ingaggerà il nostro Ryo Saeba come guardia del corpo. Kōichi Yamadera sarà invece Shinji Mikuni, un amico d’infanzia di Kaori, mentre Houchu Ohtsuka sarà Vince Englert, un misterioso spacciatore di armi. Yoshimi Tokui del duo comico noto come “Tutorial” avrà un ruolo speciale all’interno del film, ma lo staff non ha ancora rivelato alcun dettaglio sul personaggio interpretato.

Diretto da Kenji Kodama - che in passato ha già diretto la maggior parte dei film di City Hunter - presso Sunrise, il lungometraggio sarà sceneggiato da Yoichi Kato (Aikatsu!, Yōkai Watch, Monster Strike the Animation), mentre Kumiko Takahashi (Birdy the Mighty, Card Captor Sakura) e Taku Iwasaki (Tengen Toppa Gurren Lagann, Gatchaman Crowds) ne cureranno rispettivamente il character design e la colonna sonora.