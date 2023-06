City Hunter the Movie: Angel Dust debutta a settembre, ecco trailer e locandina con Ryo

City Hunter è un famoso manga creato da Tsukasa Hojo che ha spopolato in Giappone negli anni '80, diventando poi un cult in tutto il mondo grazie all'anime. Ambientato nella vibrante città di Tokyo, City Hunter segue le avventure di Ryo Saeba, un esperto investigatore privato con una reputazione di donnaiolo e cacciatore di taglie.

Il lavoro di Hojo, pur risalendo agli anni '80, è amato ancora oggi. Dopo alcuni anni di assenza dal grande palcoscenico, la serie è tornata con il film City Hunter the Movie: Shinjuku Private Eyes, arrivato anche in Italia alcuni anni fa. Lo staff dell'anime originale è tornato a lavorare su questa Tokyo molto più oscura del solito, e lo rifarà ancora. Da alcuni mesi infatti è ufficiale l'arrivo di un nuovo film su City Hunter.

City Hunter the Movie: Angel Dust debutterà l'8 settembre 2023 in Giappone. A occuparsi della produzione è studio SUNRISE insieme a The Answer Studio. A pochi mesi di distanza dall'uscita, è stato rivelato un nuovo video di presentazione delle vicende che coinvolgeranno Ryo e Kaori.

Il trailer di City Hunter the Movie: Angel Dust mostra ancora una volta una Tokyo notturna con Ryo Saeba alle prese tra gag e missioni pericolose. Tra scontri in tangenziale e autostrada, inseguimenti e fughe nella baia e un Ryo Saeba sempre nel mirino di criminali pericolosi, anche questo film promette molto bene per i fan della saga.

In aggiunta, è stato rivelato che la theme song sarà "Whatever Comes" di TM Network, che si può ascoltare nella fase finale del trailer. Anche la locandina del film mostra un Ryo Saeba insanguinato mentre lo sguardo di un uomo è fisso su di lui. Vi getterete con Ryo in questa nuova avventura?