City Hunter The Movie: Angel Dust, tre nuove clip sul film in arrivo nei cinema italiani

In occasione del 35° anniversario della serie di City Hunter nel mese di aprile 2022 venne annunciata la produzione di un lungometraggio animato speciale, realizzato sia per i grandi appassionati delle avventure poliziesche di Ryo e Kaori, sia per avvicinare le nuove generazioni alla loro storia: City Hunter The Movie: Angel Dust.

Presentato attraverso numerosi materiali promozionali, il film in questione riesce in un’impresa complicata: donare un finale molto più ampio alla storia originale del manga di Tsukasa Hojo e approfondire, al contempo, il passato del protagonista, Ryo Saeba, in maniera molto più stratificata, a tal punto da meritarsi appieno il titolo di finale che i lettori attendevano da tempo. Come è stato ormai confermato da tempo, City Hunter The Movie: Angel Dust sarà trasmesso nei cinema italiani dal 19 al 21 febbraio 2024, e per pubblicizzarne l’uscita Anime Factory ha condiviso tre brevi clip, riportate in fondo alla pagina, in grado di restituire la triplice natura del racconto: toccante, scherzosa, e improntata all’azione.

Nella prima clip, intitolata “Ricordi”, si nota un breve intermezzo dedicato a Makimura, fratello maggiore di Kaori che parla dell’importanza di far parte di un’organizzazione per raggiungere i propri obiettivi. In “Sono Saeba Ryo…lo sweeper leggendario” torna una delle scenette in cui il protagonista cerca in ogni modo di conquistare una ragazza colta alla sprovvista dai suoi metodi estremamente espansivi e narcisisti. Infine, in “Una Colt Python…proprio una bella pistola”, lo sweeper si dimostra pronto ad entrare in azione e ad affrontare un losco figuro incappucciato e con una maschera assai curiosa.

Come parte della campagna pubblicitaria, sono stati anche rilasciati due video ufficiali sul canale YouTube di Anime Factory Italia, dove vengono rapidamente presentati i doppiatori, tra chi ha già partecipato in passato alla trasposizione animata della serie, a nuove voci. Prima di lasciarci, ecco la nostra recensione di City Hunter The Movie: Angel Dust.