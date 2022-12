City Hunter the Movie: il capitolo finale, locandina per il film con l'ultima storia

Ryo Saeba è un nome indissolubilmente legato agli anni '80, un momento in cui l'autore Tsukasa Hojo dava sfoggio delle sue abilità pubblicando diversi manga su Weekly Shonen Jump. Uno dei suoi lavori più famosi è proprio quel City Hunter con il mercenario di Tokyo che veniva assoldato per occuparsi di varie faccende.

Anche se quella storia appartiene agli anni '80, è stata ripresa di recente con il buon film City Hunter Shinjuku Private Eyes, un'avventura che ha portato Ryo Saeba in alta definizione con un'altra storia. Ma la sua carriera non è di certo finita, come era già stato anticipato alcuni mesi fa. C'era infatti un altro film in arrivo per City Hunter così da festeggiare i 35 anni della serie.

Se prima c'era solo un teaser, adesso c'è anche una locandina per City Hunter the Movie che, a giudicare dal sottotitolo, farà da cornice finale alla carriera di Ryo Saeba. In basso, pubblicata dal canale Sugoi Lite, si può vedere la key visual del capitolo finale di City Hunter che arriverà nel 2023 in Giappone. Lo scenario principale sarà ovviamente sempre Tokyo, con la capitale giapponese che accoglierà per l'ultima volta Ryo Saeba.

Siete pronti per l'ultima fase della storia di City Hunter?