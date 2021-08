City Hunter torna in Italia con un'edizione speciale di Planet Manga dal 19 agosto

City Hunter rimane ancora a distanza di anni un lavoro molto amato. Il manga di Tsukasa Hojo, oltre alla versione originale, ha visto l'adattamento anche su altri fronti. Oltre l'anime, che ha fatto appassionare tanti ragazzi e ragazze alle avventure del problematico Ryo Saeba, c'è stato anche il ritorno in Italia con City Hunter: Private Eyes.

Ciò ha confermato la voglia delle persone di City Hunter, per questo Planet Manga annunciò novità a riguardo. Adesso però è ufficiale: City Hunter Edizione XYZ arriverà in Italia dal 19 agosto 2021 nelle fumetterie e negli store online. L'opera di Tsukasa Hojo, composta da 336 capitoli, verrà raccolta in 12 maxi volumi. La storia sarà quindi completa, permettendo ai lettori di riscoprire questo grande classico di Weekly Shonen Jump degli anni '80 e '90. Oltre i capitoli, nell'edizione XYZ di City Hunter saranno presenti degli extra e contenuti speciali inediti, confermando quindi di essere un'edizione imperdibile.

City Hunter fu pubblicato sulla rivista di casa Shueisha tra il 1985 e il 1991, con l'edizione originale che vide la storia di Ryo Saeba e Kaori Makimura raccoltan in 35 tankobon. Tsukasa Hojo ha poi deciso di continuare il racconto di questi personaggi con lo spin-off Angel Heart.