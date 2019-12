City Hunter torna sulle TV italiane con Italia 2, ecco il palinsesto dei prossimi mesi

Questo 2019 ha visto un revival importante per la serie di City Hunter. In Giappone, il famoso manga di Tsukasa Hojo ha infatti visto la distribuzione del film City Hunter: Shinjuku Private Eyes, che poi ha fatto il suo debutto anche in Italia lo scorso settembre.

In vista del film, erano iniziate a sorgere notizie sul ritorno di City Hunter anche nel palinsesto televisivo. Dopo alcune notizie errate che vedevano l'anime con Ryo Saeba di ritorno per ottobre, stavolta arriva la conferma.

City Hunter andrà in onda tra il 12 gennaio e il 18 marzo 2020 sull'emittente di Mediaset, Italia 2. Ben due fasce giornaliere sono state dedicate all'anime: la prima è quella pomeridiana che va dalle 14:00 alle 15:00, la seconda è quella serale compresa tra le 20:10 e 21:10. City Hunter andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, senza essere quindi mai fermato. Molto probabilmente, il City Hunter che verrà trasmesso sarà composto dalla prima e dalla seconda stagione, per un totale di 114 episodi.

In Giappone debuttò nel 1987, per concludere poi la sua trasmissione nel 1991, mentre in Italia arrivò dopo alcuni problemi legati all'adattamento e alla natura della serie, ritenuta non adatta ai canali Mediaset, solo nel 1997. La terza e la quarta stagione dovettero addirittura aspettare il 2005 per la trasmissione in TV, con MTV e Italia 7; queste due seguirono un doppiaggio e adattamenti diversi, curati da Gualtiero Cannarsi e con Fabrizio Mazzotta come direttore del doppiaggio.