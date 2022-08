Ciurma o comandante alleato? ONE PIECE apre la questione sul futuro di un personaggio

Si è finalmente chiusa un'epoca, quella della schiavitù di Wano durata ben 20 anni. Il giogo di Kaido e Orochi è stato eliminato e adesso i samurai possono vivere in pace. Ciò ha portato alla conclusione della saga di Wano, la più lunga del manga finora. La sua fine dà inizio alla saga finale di ONE PIECE, che durerà per qualche altro anno.

La ciurma sembrava che si sarebbe allargata in vista dell'ultima fase del manga, ma gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno confermato che Yamato non entrerà in ciurma, almeno per il momento. E nella situazione attuale sembra che nessun altro lo farà, dato che neanche Kinemon ha preso il largo sulla Thousand Sunny. Momonosuke, naturalmente, resterà in ogni caso a Wano per fare da shogun, ma cosa ne sarà degli altri due in futuro?

Yamato e Kinemon hanno due vie a disposizione: la prima è diventare membri effettivi dei pirati di cappello di paglia, la seconda è di diventare comandanti di una flotta alleata. Per quanto riguarda Yamato, è ancora possibile che la figlia di Kaido diventi un membro vero dei mugiwara con un percorso simile a quello di Jinbe, che ha raggiunto i protagonisti solo dopo alcune saghe.

Per Kinemon, invece, è possibile vederlo come capitano di una ciurma propria a nome di Wano e che combatterà al fianco di Rufy nella guerra finale, così come faranno gli altri comandanti alleati con cui Rufy ha stretto amicizia. Quale sarà secondo voi il destino di questi due personaggi di ONE PIECE?