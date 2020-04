La ciurma di Roger è stata svelata: ONE PIECE 96 ha un SBS con i membri più forti

Per quanto tempo i lettori di ONE PIECE hanno sognato di saperne di più sul Re dei Pirati Gol D. Roger? Nel corso del manga, Oda ha davvero centellinato le occasioni in cui veniva mostrato il famigerato pirata, almeno fino a qualche capitolo fa: grazie al flashback di Oden Kozuki abbiamo potuto assistere ad alcune delle avventure sulla Oro Jackson.

Nel corso di tale flashback di ONE PIECE abbiamo potuto conoscere alcuni dei membri che già conoscevamo, come Rayleigh e Crocus, più qualcun altro visto di sfuggita. L'arrivo nelle fumetterie giapponesi di ONE PIECE volume 96 però ha deciso di riservare una sorpresa per i fan del manga, presentando meglio alcuni dei pirati più importanti del gruppo.

Nel tweet di Redon, utente famoso per i dettagli che svela sul mondo di ONE PIECE, è stata condivisa la pagina della SBS in questione. Si parte subito con il capitano Roger e il suo braccio destro, Silvers Rayleigh, entrambi posti in alto a sinistra. Le bozze poi presentano personaggi vecchi e nuovi.

In alto a destra troviamo Blue Marine, affiancato dallo spadaccino Spencer. Al centro c'è invece il Colonnello Mugren, affiancato a destra da Sunbell. Per completare il lato destro, in basso a tutto troviamo i giovanissimi Shanks e Buggy. Tornando sul lato sinistro, invece, subito sotto Roger e Rayleigh troviamo Pankuro e Petermoo. Infine, il trio finale posto in basso a tutto è composto da Crocus, Scopper Gaban e Mohn Isaac Junior.

Quanti di questi membri conoscevate e avevate notato nel corso dell'ultimo flashback di ONE PIECE con le avventure di Roger?