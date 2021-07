Clamorosa indiscrezione su Fire Force: l'anime arriverà in Italia su Mediaset?

Il mondo degli anime in Italia ruota sempre di più sullo streaming di prodotti sottotitolati e soltanto in alcuni casi vengono doppiati. Sul ramo televisivo, il fronte si è ridotto notevolmente rispetto a qualche decennio fa, ma Mediaset rimane attiva su questo fronte: potrebbe infatti arrivare Fire Force sulla televisione italiana.

Dopo la trasmissione a inizio anno di My Hero Academia con la terza e quarta stagione e l'annuncio del ritorno di Naruto: Shippuden e ONE PIECE con i nuovi episodi doppiati, sembra che Mediaset non si fermerà, programmando l'arrivo di un anime nuovo di zecca nel suo palinsesto. Secondo alcune importanti indiscrezioni infatti nel palinsesto 2021-2022 di Mediaset figura la trasmissione di Fire Force.

Sul canale numero 66 della televisione italiana sembra che approderà in prima visione assoluta con doppiaggio italiano Fire Force, previsto per la prima serata della prossima stagione. L'anime è già disponibile sottotitolato in italiano sul canale Youtube di Yamato Animation che, con le attuali informazioni, potrebbe anche occuparsi del doppiaggio per Mediaset.

L'anime di David Productions si snoda per il momento in due stagioni da 24 episodi l'una, la prima trasmessa in Giappone nel 2019 e la seconda nel 2020. Considerato il modus operandi della rete del Biscione è probabile che vedremo tutti e 48 gli episodi finora prodotti di Fire Force in italiano. Mediaset si conferma quindi ancora attiva sul fronte degli anime.