Clamoroso, sta arrivando l'italiano su Manga Plus? Il leak inaspettato dal codice

Nata nel 2019, la piattaforma Manga Plus è il perfetto punto d'incontro per tutti i lettori di manga di casa Shueisha. La casa editrice nipponica ha deciso di puntare molto sugli utenti esteri, promettendo una piattaforma multilingua disponibile gratuitamente in tutto il mondo - ad eccezione di poche zone.

Da quando è nata, Manga Plus è cresciuta molto sia in quanto a visitatori che in quanto a offerta: all'inizio erano disponibili pochi manga, prevalentemente di Weekly Shonen Jump, e con sole due lingue disponibili, l'inglese e lo spagnolo. Nel corso degli anni e con l'interesse sempre maggiore verso i manga che si è sviluppato nel corso del tempo, la piattaforma ha proposto in inglese i manga di Shonen Jump+, di Jump SQ, anche di Weekly Young Jump. E non solo, perché poi ha aggiunto altre lingue come il francese, il russo, il tagalog, il portoghese e altre.

Naturalmente, tanti fan della nostra penisola attendono con ansia l'arrivo di Manga Plus in italiano. Un progetto che sembra destinato ad arrivare, ma non si sa ancora quando. Ebbene, sembra che il momento sia più vicino di quanto si potesse pensare. Domenica 23 luglio, Manga Plus ha aggiunto la lingua vietnamita alla piattaforma. Tuttavia, alcuni hanno studiato il codice sorgente del sito e hanno scoperto che oltre ai messaggi di errore in vietnamita, sono stati aggiunti anche i messaggi d'errore in italiano e in tedesco.

Pertanto, sembra che le prossime due lingue in arrivo su Manga Plus saranno l'italiano e il tedesco. Naturalmente, bisogna attendere l'ufficialità e ciò non vuol dire che tutti i manga verranno tradotti immediatamente nella nostra lingua, tuttavia sarà un'ottima base di partenza per saggiare eventuali allargamenti futuri, oltre che essere finalmente un'apertura al digitale nel nostro paese. Tra l'altro, negli scorsi giorni ha debuttato Miriam of the Skulls, manga di un'italiana ambientato a Napoli, l'avete letto?