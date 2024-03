Clamoroso Crunchyroll: Kaiju No. 8 è il primo anime trasmesso in diretta con il Giappone!

Poche serie manga hanno avuto un esordio di successo come quello di Kaiju No. 8. L'opera shonen di Naoya Matsumoto ha ricevuto un'accoglienza incredibile che ha permesso a Kafka Hibino di farsi conoscere in tutto il mondo. Anche in Italia Kaiju No. 8 è stato celebrato con un evento imperdibile, ma ora è tempo di ricevere l'anime.

L'arrivo dell'anime di Kaiju No. 8 è imminente e il fandom si prepara a un qualcosa di epico. Kaiju No. 8 ha il potenziale per fare la storia dell'animazione e in realtà alcune pagine sono già state scritte ancor prima dell'uscita. Kaiju No. 8 sarà il primo anime trasmesso su X (ex Twitter), ma non solo.

Stando a quanto rivelato nelle ultime ore da Crunchyroll, Kaiju No. 8 sarà il primo anime ad essere trasmesso in diretta con il Giappone. Parliamo dunque di una trasmissione in live simulcast, che non subirà nemmeno un minuto di differita. Crunchyroll porterà in streaming gli episodi dell'anime dal vivo ogni settimana e nel preciso istante in cui cominceranno in Giappone, a partire dalle ore 16:00. Chi non riuscirà a seguire la trasmissione in diretta, potrà recuperare lo streaming ogni sabato alle 17:30.

Kaiju No. 8 è uno degli anime della primavera 2024 doppiati da Crunchyroll. Ebbene, anche in questo caso non dovremo aspettare molto. Gli episodi in italiano di Kaiju No. 8 verranno diffusi ogni sabato alle 17:30.

