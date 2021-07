Clamoroso rumor: il film ONE PIECE Rocks è realtà? Registrato un nuovo trademark

Ci sono sempre state tante leggende inesplorate in ONE PIECE. Qualcuna è stata approfondita col tempo da Eiichiro Oda, qualcun'altra soltanto scalfita. Una di queste ruota intorno ai pirati di Xebec D. Rocks, animata da pirati come Barbabianca, Big Mom, Kaido, Shiki e tanti altri individui a dir poco leggendari.

Gli appassionati dell'opera di Oda hanno sempre mostrato un certo fascino verso la storia di questa ciurma tanto da incentivare un pesce d'aprile su un film chiamato ONE PIECE Rocks, con tanto di trailer prodotto. Eppure questo pesce d'aprile potrebbe diventare clamorosamente un realtà, almeno secondo un leak pubblicato da Yonkou Productions e poi rimbalzato anche su altri canali sempre molto ben informati sull'opera.

Secondo un'immagine postata sull'account Twitter di Yonkou Productions, che potete osservare in basso, è stato registrato un trademark per ONE PIECE FILM ROCKS, stringa che non lascia spazio a nessun dubbio. La mail sembra non essere destinata al pubblico e pertanto il leak potrebbe essere legittimo. Ovviamente il rumor è solo tale per il momento e fino a un eventuale annuncio ufficiale vi invitiamo a prendere tutto con le dovute accortezze.

Va comunque considerato che dovrebbe essere annunciato a breve un film su ONE PIECE e che il manga sta per arrivare al volume 100, oltre che all'episodio 1000 dell'anime; in più il prossimo anno ONE PIECE compirà 25 anni. La Shueisha e Toei Animation potrebbero quindi decidere di festeggiare in grande questi traguardi fondamentali.