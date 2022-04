Clash of Clans, il popolare gioco mobile diventa una graphic novel

Il videogioco per dispositivi mobile Clash of Clans sviluppato da Supercell diventerà presto una graphic novel: ad annunciarlo è il fumettista Gene Luen Yang che, in occasione del WonderCon '22, ha rivelato di essere a lavoro sull'adattamento a fumetti del gioco per conto dell'editore First Second.

"Con i videogiochi, perlomeno quelli per dispositivi mobili come Clash, i personaggi devono essere bidimensionali", spiega Yang. "...Una delle sfide di cui abbiamo parlato per mesi è stato come renderlo stilisticamente. Tutte le truppe della stessa classe hanno lo stesso aspetto. Tutti gli arcieri sono uguali. Tutti i barbari sono uguali, identici. Come puoi raccontare una storia affezionandoti ai personaggi in un mondo del genere? Abbiamo trovato una soluzione. Spero che ai lettori piaccia".



Gene Luen Yang, negli ultimi tempi, si è distinto per i suoi apprezzati lavori realizzati sia per Marvel che per DC. In casa Marvel, Yang si è occupato della serie Shang Chi che recentemente è stata rilanciata adottando il titolo del film. Per quanto riguarda la Distinta Concorrenza, Yang ha co-creato Monkey Prince, il Sun Wukong del DC Universe.



Al momento, non sono noti dettagli circa la graphic novel quali finestra di pubblicazione o numero di uscite, ma è probabile che l'editore First Second riveli queste informazioni a stretto giro. Il videogioco Clash of Clans ha debuttato nel 2012 ottenendo un successo globale, che ha permesso la nascita di spin-off come Clash Royale e Clash Quest.