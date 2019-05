Classe di Ferro: il prequel termina sulla rivista Weekly Manga Goraku

Ci sono alcune serie risalenti agli anni '70 e '80 diventate immortali grazie a una popolarità che continua addirittura a crescere ancora oggi. Uno dei titoli che più è descrivibile da ciò è sicuramente Dragon Ball, che potrebbe tornare con una nuova serie, ma ci sono anche titoli più nascosti e poco conosciuti in Italia come Classe di Ferro.

Dopo una serializzazione durata per ben sei anni, tra l'aprile 1985 e l'agosto 1991, Classe di Ferro di Akira Miyashita aveva terminato la propria storia. Tuttavia, lo stesso autore alcuni anni fa, nel 2016, decise di riprendere l'universo con protagonista Momotaro Tsurugi narrando avventure risalenti ad alcuni anni prima.

Il prequel Shin!! Otoko Juku, dopo quasi due anni e mezzo di pubblicazione sulla rivista Weekly Manga Goraku di Nihonbungeisha, si è concluso. L'annuncio è stato dato nel numero 2.659 della rivista messo in vendita il 26 aprile e che ha contenuto anche l'ultimo capitolo del prequel di Classe di Ferro. Nella stessa edizione, il mangaka Miyashita ha anche affermato di essere al lavoro su una nuova opera e che tornerà presto.

Shin!! Otoko Juku sarà composto in totale da sei volumi, con l'ultimo che sarà messo in vendita da questa estate. Il manga si incentra sulla storia di Heihachi Edajima e della fondazione della scuola "Otoko Juku". La serie di Sakigake!! Otoko Juku, titolo originale di Classe di Ferro, ha avuto anche altri due spin-off pubblicati negli anni scorsi: Akatsuki!! Otoko Juku - Seinen yo, Taishi o Idake di 25 volumi e serializzato tra il 2001 e il 2010, e Goku!! Otoko Juku serializzato tra il 2014 e il 2016 in otto volumi.