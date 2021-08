Hilary, il grande classico torna su Italia 1 rimasterizzato in alta definizione

Con il medagliere olimpionico italiano che continua a rinfoltirsi, Mediaset e Yamato Video festeggiano il clima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 annunciando il ritorno di un grande classico sportivo. Tra qualche giorno, su Italia 1 tornerà Hilary, serie animata incentrata sulla ginnastica ritmica e firmata Tatsunoko.

La nostra Vanessa Ferrari, atleta che ha vinto la medaglia d'argento di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, verrà sfidata da Hilary, protagonista del manga shojo di Izumi Aso serializzato da Shueisha dal 1985 al 1988.

L'appuntamento con Hilary, conosciuto fuori dai nostri confini con il titolo di La leggenda di Hikari, o Hikari no densetsu, è fissato per lunedì 16 agosto su Italia 1. A partire dalle 8:40 verranno trasmessi due episodi, fino a giovedì 19 agosto, per poi proseguire quotidianamente.

"Hilary ha una passione smisurata per la ginnastica ritmica, E con questa passione e il massimo impegno vuole realizzare il suo sogno nel cassetto: gareggiare alle Olimpiadi. Un sogno che condivide con Debby, amica e rivale non solo nello sport, ma anche in amore".

Sulla propria pagina Facebook, Yamato Video ha annunciato che questa serie animata, trasmessa su Italia 1 nel 1988 e strutturata in 19 episodi, arriverà in una nuova versione completamente rimasterizzata in alta definizione. Anche il doppiaggio è stato completamente rivisitato. A dare voce a Hilary, Debby, Federico e Willy saranno rispettivamente Paola Maralli, Patrizia Salmoiraghi, Luigi Rosa e Gabriele Calindri.

Questo grande ritorno, fatto in collaborazione con Mediaset, è parte degli annunci del trentesimo anniversario di Yamato Video. Il distributore ha infatti già rivelato diverse novità, tra cui il doppiaggio italiano di Lupin III - La Terza Serie e Carletto il Principe dei Mostri.