La classifica degli anime estivi più popolari decreta un vincitore a sorpresa

Con la stagione estiva 2021 che si accinge a salutarci, è tempo di trarre conclusioni. Qual è stato l'anime più popolare di questo palinsesto? Un recente sondaggio indetto dal portale Anime Corner ha eletto la serie anime regina di questa estate.

Sul famigerato portale Anime Corner è stato bandito un sondaggio volto a decretare l'anime più popolare della stagione estiva 2021, ossia del periodo che va dal mese di luglio a quello di settembre. Tra posizionamenti a sorpresa e risultati inaspettati, ecco classifica emersa al termine delle votazioni:

20. Shiroi Suna no Aquatope (The Aquatope on White Sand) – 2.5% dei voti totali;

19. Megami-ryou no Ryoubo-kun. (Mother of the Goddess’ Dormitory) – 2.57%;

18. My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X (Hamefura 2nd Season) – 2.72%;

17. Tantei wa Mou, Shindeiru (The Detective Is Already Dead) – 2.76%;

16. Fumetsu no Anata e (To Your Eternity) – 2.77%;

15. Tokyo Revengers – 2.80%;

– 2.80%; 14. Peach Boy Riverside – 2.95%;

13. Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu (Tsukimichi -Moonlit Fantasy-) – 3.33%;

12. Jahy-sama wa Kujikenai! (The Great Jahy Will Not Be Defeated!) – 3.37%;

11. Seirei Gensouki (Spirit Chronicles) – 3.64% de los votos;

10. Uramichi Oniisan (Life Lessons with Uramichi-Oniisan) – 3.66%;

9. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom) – 3.68%;

8. Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season – 4.42%;

7. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2 (That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 Part 2) – 4.59%;

6. Deatte 5-byou de Battle (Battle Game in 5 Seconds) – 4.72%;

5. Bokutachi no Remake (Remake our Life!) – 5.06%;

4. Shinigami Bocchan to Kuro Maid (The Duke of Death and His Maid) – 5.09%;

3. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S (Miss Kobayashi’s Dragon Maid S) – 5.52%;

2. Vanitas no Karte (The Case Study of Vanitas) – 5.83%;

1. Kanojo mo Kanojo (Girlfriend, Girlfriend) – 6.11%.

Da questa classifica di Anime Corner emerge un risultato del tutto inaspettato: Tokyo Revengers, l'opera forse più seguita del momento, è fuori dalla Top 10, fermo alla quindicesima posizione. Alle sue spalle vi è To Your Eternity, che ben sta figurando sul catalogo Crunchyroll.

Sul podio troviamo Miss Kobayashi's Dragon Maid S, The Case Study of Vanitas e Girlfriend, Girlfriend. Se non doveste conoscere il primo posizionato, eccovi le nostre impressioni sulla commedia romantica tratta dall'omonimo manga di Hiroyuki.

Vi ricordiamo che il sondaggio è stato indetta, a cadenza settimanale, durante la sesta settimana estiva, cioè a metà stagione, e che a esso hanno partecipato oltre 12 mila utenti. Qual è, per voi, la top tre degli anime estivi 2021 più popolari? Vi lasciamo ai dati fatti registrare dall'industria anime nel 2020.