La classifica dei manga più venduti del 2023: ONE PIECE solamente terzo!

Siamo vicini alla fine di quest'anno e Oricon ha rilasciato la lista dei manga più venduti in Giappone. Molto probabilmente vi sareste aspettati che One Piece detenesse il primo posto, ma non è così. In realtà, l'opera di Eiichiro Oda ha ottenuto solo la terza posizione in questa classifica.

Di seguito vi lasciamo la classifica dei manga più venduti nel 2023 rilasciata da Oricon:

Blue Lock – 10.52 millioni Jujutsu Kaisen – 8.54 milioni One Piece – 7.18 milioni Oshi no Ko – 5.40 milioni Chainsaw Man – 5.35 milioni Slam Dunk – 5.00 milioni Spy x Family – 4.32 milioni My Hero Academia – 3.52 milioni Tokyo Revengers – 3.21 milioni Kingdom – 3.19 milioni

Un primo posto a sorpresa, ma nemmeno troppo, per Blue Lock. Il manga calcistico di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura è riuscito a conquistare i cuori dei suoi lettori ed è riuscito a vendere quasi 11 milioni di copie nell'arco di tempo fra novembre 2022 e novembre 2023.

La top 20 comprende i titoli Frieren - Oltre il viaggio, Vita da Slime, The Apothecary Diaries, Welcome to Demon School! Iruma-kun, Kaiju No. 8, Don't call it Mystery, Sakamoto Days, Mashle: Magic and Muscles Aoashi, Detective Conan, Toliet-Bound Hanako-kun, My Love Story with Yamada-kun at Lv999, Record of Ragnarok, Blue Box e Bocchi the Rock.

Riguardo One Piece, Luffy è stato protagonista di una parata a New York ma non ha avuto un ottimo primo debutto.... Vi lasciamo con un'intervista di Eiichiro Oda in cui rivela cosa ne pensa di Togashi, autore di Hunter x Hunter.