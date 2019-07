Ecco la classifica dei mangaka più apprezzati in Giappone nel 2019

I manga continuano ad oggi ad essere una delle tipologie di libri più venduti ad oggi, con milioni di copie vendute in Giappone, Stati Uniti, Europa e in molte altre parti del mondo. Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato un interessante articolo riguardo lo stato di saluto dell'industria dei manga.

Tuttavia, è anche interessante sapere chi sono effettivamente, oltre alle vendite, i creatori di manga più apprezzati. Recentemente, il sito ufficiale Charapedia, ha deciso di condurre un sondaggio per cercare di scoprire quali sono i mangaka preferiti dai giapponesi nel 2019. Alcuni risultati era sicuramente prevedibili, mentre altri, sono stati un bel colpo di scena.

Qui di seguito potete trovare la lista dei primi 10 mangaka:

1.) Sakuchi Hideaki - Gintama

2.) Aoyama Gosho - Detective Conan

3.) Eiichiro Oda - One Piece

4.) Iishida Sui - Tokyo Ghoul

5.) Rumiko Takahashi - Boundary RINNE

6.) Yoshihiro Togashi - Hunter x Hunter

7.) Hiromu Arakawa - Fullmetal Alchemist

8.) Masashi Kishimoto - Naruto

9.) Kafka Asagiri - Bungo Stray Dogs

10.) Hajime Isayama - L'Attacco dei Giganti

Nel link all'interno del post in calce alla notizia potete scoprire gli altri dieci autori che coprono le posizioni dalla 11 alla 20.

Mentre gli autori di Detective Conan e ONE PIECE è sicuramente plausibile trovarli in seconda e terza posizione, alcune persone potrebbero essere sorprese nel vedere che Hideaki Sakuchi di Gintama è stato votato al primo posto. Tuttavia, bisogno considerare la popolarità della serie in Giappone, che ha recentemente raggiunto la sua conclusione.

Voi siete d'accordo con questa classifica?