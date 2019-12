La classifica dei migliori anime degli ultimi 10 anni secondo Everyeye in un video

Recentemente vi abbiamo parlato della spaventosa crescita del mercato anime, ormai in costante sviluppo da ben sei anni e responsabile per circa 20 miliardi di dollari di introiti nel solo anno fiscale 2018. Tra le tante opere trasmesse nell'ultima decade, abbiamo selezionato quelle che per noi si sono rivelate le migliori nove.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata agli anime che abbiamo ritenuto meritevoli di un posto in classifica, tra i quali spiccano l'immenso Fullmetal Alchemist: Brotherhood di Studio Bones, Dragon Ball Super di Toei Animation e L'Attacco dei Giganti di WIT Studio. Ognuna di queste serie animate si è rivelata, per un motivo o per l'altro, tremendamente importante per il mercato anime globale.

Tra i tanti esclusi si annoverano serie del calibro di The Promised Neverland, Steins;Gate o Hunter x Hunter, capolavori dell'animazione che abbiamo tuttavia ritenuto meno meritevoli di un posto in classifica. Ovviamente vi ricordiamo che nella lista sono presenti solamente serie televisive, dunque non sono stati considerati i tanti ottimi film distribuiti nel corso del decennio.

