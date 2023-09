Classroom for Heroes: arrivano nuove notizie per l'anime! Cast, visual e video

Il sito web ufficiale dell'anime televisivo della serie di light novel Eiyū Kyōshitsu, anche chiamato all'estero con il titolo Classroom For Heroes, ideato da Shin Araki, ha rivelato un secondo video promozionale, una terza key visual e altro cast in previsione del nuovissimo debutto dello spettacolo.

Il nuovo cast include: Kanna Nakamura, una new entry nel mondo dei doppiatori giapponesi ma che ha già avuto un ruolo importante come Anne del nuovo spin-off di The Seven Deadly Sins, Four Knights of the Apocalypse, adesso interpreterà Un.

Natsumi Takamori, Mei Misaki in Another e Raiha Uesugi in The Quintessential Quintuplets, nel ruolo di Deux. Yoshino Aoyama alias Hitori Gotō in Bocchi the Rock! sarà Trois mentre Saya Aizawa, Norn Greyrat di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, avrà il ruolo di Quatre. Per ultima, Nene Hieda darà voce a Cinq.

L'anime è stato presentato in anteprima il 9 luglio e Crunchyroll lo trasmette in streaming mentre va in onda. Keiichiro Kawaguchi ( Sket Dance , Higurashi: When They Cry – GOU , Shadowverse ) dirigerà l’anime presso Actas . Naoki Hayashi ( Higurashi: When They Cry – GOU , Citrus , Black Fox ) scrive e supervisiona le sceneggiature. Kōsuke Kawamura ( OniAi , ISLAND , Remake Our Life! ) è il disegnatore dei personaggi e il direttore dell'animazione capo. VTuber Kaede Higuchi canterà la sigla di apertura dell'anime "Bravery? Naturally?", e Akane Kumadasta eseguendo la sigla finale dell'anime "Another Self".

La serie di romanzi fantasy dell'accademia è ambientata alla Rosewood Academy, una scuola che forma futuri eroi destinati a proteggere l'umanità. La scuola accetta solo quelli con il maggior potenziale. Arnest Flaming, una ragazza che vanta il miglior record dell'accademia, viene incaricata di guidare una misteriosa ma allegra nuova studentessa di nome Blade che rivaleggia con il suo stesso potere.