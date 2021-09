Classroom for Heroes, ufficiale: il fantasy scolastico di Shin Araki riceverà un anime

Classroom of Heroes, la serie di light novel fantasy di Shin Araki e Haruyuki Morisawa, riceverà un adattamento anime nel prossimo futuro, di cui al momento non si conoscono i dettagli. L'annuncio arriva direttamente da un'illustrazione allegata al Volume 12 della serie, pubblicato in giornata odierna in Giappone.

Classroom of Heroes è una serie fantasy ambientata nell'Accademia Rosewood, dove i futuri eroi destinati a proteggere l'umanità studiano e si allenano tutti i giorni. La scuola accetta solo i ragazzi con grande potenziale e Arnest Flaming, un'aspirante eroina popolare e talentuosa, è l'apice di ciò che il Liceo ha da offrire. Un giorno, però, la ragazza si scontra nei corridoi con uno studente trasferito, Blade, con cui ha un battibecco. Poco dopo, la ragazza scopre che dovrà fare da tutor al ragazzo e farlo ambientare nell'Accademia.

La serie di light novel è abbastanza popolare in Giappone, e conta 12 Volumi pubblicati e un adattamento manga, entrato in pausa dopo la pubblicazione del primo Volume. La serie anime è in produzione, ma al momento non sono stati rivelati dettagli su cast, staff o data d'uscita. Molto probabilmente le prime informazioni saranno condivise nel 2022.

