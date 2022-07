Classroom for Heroes: uscita, poster e dettagli per l'anime fantasy di Shin Araki

Quando mancano ancora diversi mesi alla fine del 2022, l’industria animata giapponese è già pronta al nuovo anno. Tra le tante novità in arrivo, ci sarà anche Classroom for Heroes, l’adattamento animato tratto dalla serie di light novel fantasy di Shin Araki e Haruyuki Morisawa.

Ormai quasi un anno fa era stato annunciato l’anime di Classroom for Heroes, e dopo un lungo silenzio finalmente arrivano nuove informazioni sulla produzione. Sul relativo sito web ufficiale, è stata diffusa una locandina promozionale che ne svela la finestra di uscita, il 2023. Sempre il prossimo anno, su Crunchyroll debutterà Kaina of the Great Snow Sea. La visual, che trovate in calce all’articolo, mostra i due protagonisti dell’opera.

La trama di Classroom for Heroes è ambientata tra le mura della Rosewood Academy, una scuola che addestra futuri eroi destinati a proteggere l’umanità. L’accademia è riservata all’elité, poiché accetta solamente gli studenti più promettenti. Tra questi, faremo la conoscenza di Arnest Flaming, la studentessa più promettente e popolare, che un giorno si imbatte nel misterioso e allegro Blade. Nonostante una conoscenza non proprio felice, Arnest diviene la tutor di Blade.

La serie anime è in produzione presso lo studio d’animazione Actas, con Keiichiro Kawaguchi accreditato come regista. Naoki Hayashi sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature, mentre Kosuke Kawamura è il capo delle animazioni e si sta occupando dei character design.

La light novel di Araki fece il suo debutto nel gennaio del 2015 e conta al momento 12 volumi pubblicati, con un tredicesimo vicinissimo all’uscita. Il successo dei romanzi, ha spinto l’uscita di un adattamento manga, firmato da Koara Kishida e lanciato su Ultra Jump di Shueisha.