Classroom of the Elite 3 arriva su Crunchyroll: debutterà a gennaio

Da tempo era stata confermata la terza stagione di Classroom of the Elite, l'adattamento della light novel di Shogo Kinugasa e Sunsaku Tomose. Tuttavia, solo qualche giorno fa, durante il New York Comic-Con 2023, Crunchyroll ha rivelato che offrirà la nota serie sottotitolata sulla propria piattaforma streaming.

L'accoglienza positiva della seconda stagione di Classroom of the Elite ha portato all'annuncio di un terzo capitolo nel febbraio 2022, solo poche settimane dopo la conclusione dello spettacolo. La serie, tuttavia, ha subito alcuni ritardi ed è stata riconfermata solo recentemente.

Al momento non è stato offerto nessun trailer per la terza stagione della serie. La nuova stagione, inoltre, ha subito alcuni ritardi per via di diversi problemi interni. La serie anime è al momento prevista per gennaio 2024, ma non conosciamo una data precisa per il debutto.

Classroom of the Elite è ambientato in un'istituzione accademica di grande prestigio chiamata Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School. La scuola in questione ammette solo gli studenti più talentuosi che mostrano eccezionali capacità. Gli studenti che sopravvivono a questa scuola hanno la certezza di entrare nell'università desiderata e allo stesso tempo aumentano le loro prospettive di ottenere un lavoro ben retribuito.

La storia di Classroom of the Elite ruota attorno a Ayanokoji Kiyotaka, un classico tsundere che entra nella scuola e con l'obiettivo di non fare amicizia con nessuno e non attirare i riflettori. Nella Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School, gli studenti tentano di scalare la gerarchia ad ogni costo. Gli studenti possono persino sabotare i loro compagni per vincere punti premio, l'equivalente del denaro sull'isola.