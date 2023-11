Classroom of the Elite 3 ha una nuova data di uscita dopo il rinvio: appuntamento al 2024

Mentre Frieren: Oltre la fine del viaggio domina il palinsesto autunnale 2023, l'industria animata nipponica è già proiettata al nuovo anno. Tra i protagonisti della prossima stagione ci sarà l'atteso ritorno di una tra le serie più popolari. Parliamo di Classroom of the Elite, adattamento delle light novel di Shogo Kinugasa e Sunsaku Tomose.

Inizialmente atteso per la fine di quest'anno, Classroom of the Elite Stagione 3 era stato rinviato per motivi di produzione a noi ancora sconosciuti. In occasione dell'annuncio del debutto sul catalogo streaming di Crunchyroll, la finestra d'uscita di Classroom of the Elite 3 era stata riprogrammata per l'anno nuovo, ma solamente oggi è stato rivelato il giorno preciso.

Attraverso i social ufficiali della serie è stato annunciato che la terza stagione di Classroom of the Elite debutterà il 3 gennaio 2024. A produrre le animazioni dei prossimi episodi della serie, che si presume possano essere all'incirca 12 o 13, sarà nuovamente lo studio Lerche.

In questa stagione tre dell'anime ritroveremo Kiyotaka Ayanokouji, studente dell'accademia Koudo Ikusei, una delle più prestigiose di Tokyo. Chiunque frequenti questa scuola finisce sicuramente per trovare un buon lavoro, ma il nostro protagonista capita nella sezione più problematica dell'istituto. Come procederà il suo percorso di studi in questo nuovo appuntamento?