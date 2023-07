Classroom of the Elite 3: il nuovo poster promozionale rivela novità!

L'evento livestream MF Bunko J Summer School Festival, tenutosi pochi giorni fa sulla piattaforma, ha mostrato ai fan la nuova key visual della terza stagione dell'anime Classroom of the Elite, in arrivo per l'inverno 2024.

L'annuncio della terza stagione di Classroom of the Elite è arrivato lo scorso anno, poco dopo il debutto della seconda stagione della serie. Dopo il primo rimando, l'appuntamento con la stagione 3 di Classroom of the Elite è stato previsto per gennaio 2024.

La nota livestream ha anche annunciato il primo gioco per smartphone dedicato al franchise, intitolato Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e ~Merge Puzzle Tokubetsu Shiken~ (Classroom of the Elite ~Merge Puzzle Special Test~).

L'applicazione verrà lanciata in concomitanza dei primi episodi della serie, al momento non è nota la tipologia di videogioco ma sarà molto probabilmente un classico rompicapo arricchito con i personaggi dell'opera.

Classroom of the Elite nasce da una collaborazione fra Syougo Kinugasa e Shunsaku Tomose, rispettivamente per la scrittura e per i disegni, ed è una serie di light novel edite da Media Factory.

La storia segue Kiyotaka Ayanokoji in una scuola di ragazzi talentuosi che dovranno un giorno prendere le redini del Giappone. Il ragazzo, nonostante non sia portato a stringere amicizia, è dotato di un'intelligenza senza eguali, ma nonostante ciò viene inserito nella sezione D, la classe degli studenti considerati inferiori.