Classroom of the Elite, l'anime avrà un sequel: l'annuncio ufficiale

Il mondo delle light novel è vario, con simil shonen di combattimento come Sword Art Online oppure gli slice of life con implicazioni romantiche come Oregairu. Nel filone degli scolastici ricade invece il progetto Classroom of the Elite.

La light novel di Shougo Kinusaka, disegnata da Shunsaku Tomose, è stata pubblicata per diversi anni in Giappone. Sono stati infatti ben 14 i volumi complessivi della prima serie, che ha raccolto intorno a sé tanti fan e per questo Classroom of the Elite fu trasformato dapprima in un manga e poi in un anime. Il 2017 vide il debutto in TV di quest'ultima trasposizione, con i personaggi che vennero animati in 12 episodi da Studio Lerche. Sono passati quindi quasi 5 anni in cui non si è saputo nulla di un sequel anime, mentre invece manga e light novel proseguivano con altri racconti.

Negli scorsi giorni è stato tuttavia annunciato che Classroom of the Elite avrà una seconda stagione e, per l'occasione, il disegnatore Shunsaku Tomose ha disegnato una key visual con tutti i protagonisti della serie. Per il momento non ci sono grandi novità, se non che il 6 marzo su Youtube la casa editrice Kadokawa terrà sul suo canale degli anime un livestream dove rivelerà molte più informazioni sul titolo in arrivo. Presenzieranno Shoya Chiba, voce di Kiyotaka Ayanokoji, e Yurika Kubo, voce di Kikio Kushida.