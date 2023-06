Classroom of the Elite, rimandato l'appuntamento con la Stagione 3: la nuova data d'uscita

Classroom of the Elite è una delle serie di light novel più vendute. Il romanzo scritto da Syougo Kinugasa e illustrato da Shunsaku Tomose è riuscito a catturare l'attenzione dei fan anche attraverso un adattamento animato di cui sono già disponibili due stagioni. La terza stagione di Classroom of the Elite non uscirà tanto presto.

A distanza di quasi un anno dall'uscita di Classroom of the Elite 2, non arrivano buone notizie per i fan della serie. Per tornare al fianco dei protagonisti del thriller psicologico occorrerà attendere ancora parecchi mesi.

Classroom of the Elite ha stravolto la community di spettatori con una prima stagione sensazionale, seguita tuttavia da una seconda che non è riuscita a riconfermarsi. Le aspettative sulla terza stagione di Classroom of the Elite sono elevate, ma un velo di delusione si abbatte sui fan.

Stando a quanto reso noto dall'insider del settore @SugoiLITE, l'uscita della Stagione 3 di Classroom of the Elite è slittata. Previsto per il 2023, il debutto è stato rinviato di qualche mese. La premiere di Classroom of the Elite 3 è ora prevista per il 2024.

I motivi dietro questa decisione interna a studio Lerche non sono stati resi noti, ma pare che tutto sia riconducibile ai ritardi causati dall'ondata di Covid-19 che ha colpito il Giappone a inizio 2023. Questa catena di ritardi avrebbe dunque colpito la produzione di Classroom of the Elite 3.