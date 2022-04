Classroom of the Elite Stagione 2 e altre due serie arrivano su Crunchyroll in estate

Crunchyroll ha appena acceso il palinsesto primaverile 2022 con i debutti di Spy x Family e tanti altri, ma ha anche rivolto uno sguardo verso il futuro presentando in anteprima assoluta i titoli della prossima stagione. Nei caldi mesi estivi, sulla piattaforma streaming ora di proprietà Sony, arrivano tre serie attesissime dal pubblico!

Nel corso del relativo panel che si è tenuto al Sakura-Con, Crunchyroll ha annunciato che in estate Classroom of the Elite II, Yurei Deco e Harem in the Labyrinth of the Another World si aggregheranno al proprio palinsesto. Per questo trittico di serie anime, l'uscita è prevista per il mese di luglio 2022.

Nella prima stagione di Classroom of the Elite, Kyotaka Ayanokoji si è iscritto al Liceo Tokyo Koudon Ikusei, un istituto che fornisce certamente un lavoro al termine degli studi. Tuttavia, il ragazzo finisce nella Classe 1-D, gremita da elementi problematici. Un mese dopo l'inizio dei corsi, Ayanokoji e gli altri conoscono la verità sulla scuola. Vi ricordiamo che Classroom of the Elite è già stato confermato per una terza stagione.

In Harem in the Labyrinth of the Another World, lo studente Michio Kaga frequenta uno strano sito internet. Dopo aver creato un personaggio attribuendogli punti abilità e assegnandogli talenti, viene trasportato in un mondo parallelo simile a quello del videogioco. In questa nuova vita fantasy, rinasce come un uomo potente che può ambire a ragazze carine come le idol.

Arriva poi anche Yurei Deco, il nuovo anime da Science SARU che si ispira a The Adventures of Huckleberry Finn. Berry, una ragazza dalla vita comune, incontra, Hack, una ragazza che somiglia a un maschio. Affascinata da lei, Berry si imbatte nel Ghost Detectives Club. I membri di questo gruppo, lavorano di nascosto per il mondo digitale di Tom Sawyer. Vi lasciamo ai dettagli sulla trama di Yurei Deco emersi nel nuovo trailer promozionale.