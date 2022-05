Classroom of the Elite: La nuova stagione si mostra in un poster inedito

Una seconda stagione di Classroom of the Elite è stata confermata un paio di mesi fa. In attesa di altre notizie riguardo l'anime incentrato sulla light novel scritta da Shogo Kinugasa, vi segnaliamo questo poster inedito.

Pubblicata per la prima volta nel 2015, Classroom of the Elite racconta la storia della Classe D del liceo Kodo Ikusei, prestigiosa scuola frequentata dai protagonisti Kiyotaka Ayanokoji, Suzune Horikata e Kikyo Kushida. Dato il successo ottenuto dalla light novel omonima, la serie è stata trasposta in un anime nel 2017, la cui prima stagione è disponibile nel catalogo di CrunchyRoll. In calce alla notizia, invece potete vedere il tweet che è stato condiviso dall'account ufficiale dello show, in cui è presente un'immagine inedita dedicata proprio ai protagonisti della serie. La seconda parte dell'anime, attesa con ansia dai numerosi fan della storia scritta da Shogo Kinugasa, andrà in onda a partire dal prossimo luglio, inoltre, Lerche Studios ha già confermato di essere a lavoro anche sulla terza stagione, che dovrebbe essere pronta nel 2023.

Se non lo avete ancora visto, vi segnaliamo il trailer della seconda parte di Classroom of the Elite, la notizia rivela anche alcuni dettagli sulla sigla di apertura e sul cast di doppiatori al lavoro sulla serie.