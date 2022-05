Classroom of the Elite, svelata la data d'uscita della seconda stagione dell'anime

Dopo una prima stagione convincente, Lerche Studio ha annunciato la seconda stagione di Classroom of the Elite lo scorso febbraio. Omonimo anime della light novel di Shougo Kinusaka da cui è tratto, Classroom of the Elite narra le vicende dei ragazzi del liceo Koudo Ikusei, decisi a essere i migliori studenti possibili per ricevere vari benefici.

La prima stagione di Classroom of the Elite vide la luce nel 2017 grazie a Lerche Studio, e in 12 episodi ottenne un ottimo successo. A marzo 2022, successivamente all'annuncio della seconda stagione, è stato pubblicato il primo trailer di Classroom of the Elite 2, che ha anche confermato l'arrivo della terza stagione.

Evidentemente Lerche Studio è convinto del successo del suo prodotto, e sta già lavorando ai prossimi episodi. Intanto, attraverso il sito ufficiale di Classroom of the Elite è stata rivelata la data d'uscita ufficiale della seconda stagione, fissata per il 4 luglio 2022. Attraverso la pagina Twitter dell'anime è stata poi mostrata una nuova key visual, con il protagonista di Classroom of the Elite Kiyotaka Ayanokouji e i suoi compagni, che vi lasciamo in fondo alla notizia.

Classroom of the Elite 2 sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll, la piattaforma streaming statunitense dedicata agli anime. Se amate le storie scolastiche, vi consigliamo di recuperare la prima stagione, interamente disponibile sempre su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano.