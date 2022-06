Classroom of the Elite, ecco l'ultimo trailer prima dell'esordio della seconda stagione

A fine maggio era stata annunciata la data d'uscita della seconda stagione di Classroom of the Elite, fissata per il 4 luglio. Tra pochi giorni vedremo quindi come proseguiranno le avventure di Kiyotaka Ayanokoji e dei suoi compagni, che nella prima stagione esordita nel 2017 avevano fatto registrare un ottimo successo.

Lerche studio ha senza dubbio portato su schermo un ottimo prodotto con l'adattamento anime di Classroom of the Elite, tratto dall'omonima light novel di Syougo Kinugasa e Shunsaku Tomose. Oltre alla seconda, è stata confermata anche la terza stagione di Classroom of the Elite, che vedremo prossimamente.

Poco prima dell'esordio dei nuovi episodi, il canale YouTube ufficiale di KADOKAWAanime ha pubblicato un trailer di Classroom of the Elite dalla durata di 1 minuto e 44 secondi. Il breve video si incentra sul protagonista Kiyotaka, che si trova ad interagire con i suoi compagni del liceo Kodo Ikusei. Oltre al trailer, è stata pubblicata anche una key visual per Classroom of the Elite 2, che possiamo vedere nel tweet di @youkosozitsu. In essa, troviamo il protagonista Kiyotaka faccia a faccia con Kakeru Ryuen, preannunciando uno scontro pieno di scintille.

Siete pronti per Classroom of the Elite 2? Non resta che attendere il 4 luglio, giorno d'esordio delle nuove avventure di Kiyotaka e gli altri ragazzi al Kodo Ikusei.