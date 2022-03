Classroom of the Elite: nuovo trailer per il sequel, confermata anche la terza stagione

In uno speciale trasmesso domenica, è stato mostrato un trailer per il progetto sequel dell'anime Classroom of the Elite. Il video annuncia che la serie avrà una seconda e una terza stagione per animare completamente la parte del "primo anno" della storia originale delle light novel scritte da Shogo Kinugasa e illustrate da Shunsaku Tomose.

La seconda stagione di Classroom of the Elite è stata annunciata qualche settimana fa e debutterà il prossimo luglio, mentre la terza stagione andrà in onda nel 2023. Entrambe saranno prodotte da Lerche Studios. Il cast di doppiatori della prima stagione tornerà per assumere i rispettivi ruoli.

È stato rilasciata anche una nuova visual per il progetto. La cantante ZAQ eseguirà l'opening della seconda stagione, mentre Mai Fuchigami si occuperà dell'ending.

Nello staff di produzione troviamo Seiji Kishi e Hiroyuki Hashimoto che saranno responsabili della direzione generale del sequel. Yoshihito Nishoji (animatore della sequenza di apertura della prima stagione della serie) assumerà il ruolo di animation director presso Lerche Studios. Hayato Kazano tornerà a occuparsi delle sceneggiature. I disegni dei personaggi saranno ancora una volta di Kazuaki Morita. La colonna sonora sarà composta dal musicista Ryo Takahashi, supportato da Kana Hashiguchi.

Nel cast dei doppiatori abbiamo Shouya Chiba come Kiyotaka Ayanokouji, Akari Kitou come Suzune Horikita, Mao Ichimichi come Airi Sakura, Ayana Taketatsu come Kei Karuisawa, Nao Touyama come Honami Ichinose, Rina Hidaka come Arisu Sakayanagi, Yurika Kubo come Kikyou Kushida e Masaaki Mizunaka come Kakeru Ryuuen.

Shougo Kinugasa e Shunsaku Tomose hanno iniziato a pubblicare le light novel attraverso l'etichetta MF Bunko J di Media Factory nel maggio 2015. L'editore ha pubblicato un totale di quattordici volumi (compresi i volumi intermedi: 4.5, 7.5 e 11.5). Successivamente, un sequel intitolato Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: 2-nensei-hen (Classroom of the Elite: Second Year) ha iniziato la pubblicazione nel gennaio 2020. Il franchise ha già più di 6 milioni di copie in circolazione.

"All'esterno, il liceo Koudo Ikusei sembra un'utopia. Gli studenti godono di una grande libertà, eppure è tra le migliori scuole superiori del Giappone. Tuttavia, la realtà è ben lontana da questo. Ci sono quattro classi, dalla A alla D in ordine di merito, e solo i migliori ricevono i benefici. Kiyotaka Ayanokouji è uno studente della classe D, dove la scuola manda il suo peggio. Lì incontra l'asociale Suzune Horikita, che è sicura di essere stata assegnata lì per errore, e vuole salire la scala fino alla classe A, e la bella Kikyou Kushida, il cui obiettivo è quello di farsi quanti più amici possibile. Se la permanenza nella scuola è eterna, la permanenza nella classe non lo è, e gli studenti possono usare qualsiasi metodo che ritengono opportuno per scalare i ranghi..."

