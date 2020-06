Claudio Moneta: i 5 personaggi anime più iconici della voce di Son Goku

I doppiatori italiani sono noti per essere particolarmente bravi e riescono a farsi valere anche in un periodo come quello attuale dove gli anime e tanti altri prodotti vengono fruiti in lingua originale. Voci come quella di Claudio Moneta però riescono sempre a convincere il pubblico. Vediamo alcuni ruoli importanti della nuova voce di Goku.

Oltre al saiyan che ha ripreso vita con il midquel Dragon Ball Super e che ha visto il passaggio del personaggio proprio a Moneta dal compianto Paolo Torrisi, Moneta si è distinto per essersi prestato a tantissimi ruoli di primo e secondo piano tra anime e videogiochi.

Una dei ruoli più famosi e conosciuti degli anni recenti è quello di Kakashi Hatake, ninja di Naruto e Naruto: Shippuden . Il maestro del team 7 ha la voce di Moneta fin dalle prime apparizioni sulle reti italiane.

. Il maestro del team 7 ha la voce di Moneta fin dalle prime apparizioni sulle reti italiane. Rimanendo ad inizio anni 2000, Moneta prestò la sua voce a Maximillion Pegasus , uno dei primi nemici importanti di Yu-Gi-Oh.

, uno dei primi nemici importanti di Yu-Gi-Oh. Nello stesso periodo risale anche la sua collaborazione con l'anime di Shaman King : qui diede la voce ad Amidamaru , lo spirito che diverrà fin da subito inseparabile con il protagonista Yoh Asakura.

: qui diede la voce ad , lo spirito che diverrà fin da subito inseparabile con il protagonista Yoh Asakura. C'è poi Takenori Akagi , capitano del club di basket dove gioca anche il teppista Hanamichi Sakuragi. Claudio Moneta prestò la sua voce a questo personaggio di Slam Dunk negli anni '90.

, capitano del club di basket dove gioca anche il teppista Hanamichi Sakuragi. Claudio Moneta prestò la sua voce a questo personaggio di negli anni '90. Infine c'è il suo contributo all'universo di Dragon Ball: non solo il Goku di Dragon Ball Super, ma va ricordato anche che fu la voce dell'annunciatore del torneo di arti marziali che si è fatto vedere più volte nei vari anime del franchise, e di Zarbon.

Fuori dagli anime, Moneta ha doppiato altri personaggi importanti come Haytam Kenway nel videogioco Assassin's Creed 3 ma soprattutto Barney Stinson di How I Met Your Mother, uno dei suoi ruoli storici.