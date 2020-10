Cliffhanger per Black Clover: il manga sta per presentarci la madre di Asta?

Fin dall'inizio di Black Clover, il protagonista Asta e il suo rivale Yuno sono stati presentati come orfani. Lasciati alle cure di sorella Lily, sono cresciuti diventando poi cavalieri magici. Ma le ultime storie del manga hanno iniziato ad alterare questa condizione dei due ragazzi.

Partendo da Yuno, il mangaka Yuki Tabata ci ha rivelato che il ragazzo è un figlio della nobiltà del regno di Spade. Una rivelazione scioccante e che è stata anche condivisa pubblicamente con gli altri capitani.

Adesso però sembra essere il turno di Asta di scoprire le proprie origini. Il protagonista di Black Clover sta affrontando il diavolo presente nel suo corpo grazie a un rituale oscuro evocato da Nacht. Mentre Asta tenta di convincere il diavolo a non attaccarlo e non combattere, si lascia andare e rivela di non pensare che il diavolo sia davvero cattivo come gli altri incontrati.

Ciò sconvolge il diavolo che ripensa a un evento passato, dove una donna con i capelli chiari e un viso simile a quello di Asta sembra aver detto le stesse identiche cose. Per questo le nuove teorie su quest'ultima vignetta portano a pensare che Black Clover abbia appena presentato la madre di Asta. L'ipotesi verrà confermata nel prossimo capitolo?