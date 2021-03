Il cliffhanger de L'Attacco dei Giganti 138 cambia ciò che si pensava su quella persona?

La popolarità de L'Attacco dei Giganti è tanta, come dimostra l'arrivo della statua di Levi Ackerman e quella sugli altri protagonisti dell'opera. Per questo sarà un duro colpo per molti la lettura dell'ultimo capitolo della storia, programmata per il prossimo mese su Bessatsu Shonen Magazine.

Il #05-2021 della rivista in uscita ad aprile conterrà infatti L'Attacco dei Giganti 139, ultima fase del manga. Hajime Isayama non si è di certo trattenuto nel capitolo 138, mostrando molti eventi dal toccante addio di Connie e Jean alla battaglia contro l'Hallucigenia e il gesto di Mikasa Ackerman. Proprio sull'ultimissima pagina del capitolo sono state però formulate diverse teorie.

Mentre Mikasa taglia la testa a Eren e lo bacia, si vede sullo sfondo la fondatrice Ymir, che osserva la scena con un sorriso. Una situazione che ha fatto sorgere più di una domanda sul vero intento della ragazza intrappolata in una gabbia da 2000 anni. Il significato dietro quel sorriso potrebbe essere collegato a una sorta di liberazione per Ymir, pattuito con Eren durante questo periodo in cui è stato sfruttato il suo potere, oppure la felicità per vedere l'amore altrui rovinato in un parallelo con il matrimonio accaduto nel capitolo 122 de L'Attacco dei Giganti.

Altre spiegazioni occorreranno in L'Attacco dei Giganti 139, che porterà al termine la storia degli eldiani.