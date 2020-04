Il cliffhanger di My Hero Academia 4x25 sbigottisce i fan: cosa succede al One for All?

È stata una battaglia intensa quella che ha avuto luogo nel finale di stagione di My Hero Academia 4. Endeavor e il nomu di nuova natura se le sono date di santa ragione per gran parte dell'episodio, lasciando di stucco tutti i fan dell'anime di studio Bones. Ma alla fine l'attenzione degli appassionati è caduta anche su altro.

Al termine della battaglia vista in My Hero Academia 4x25, dopo che Endeavor ha alzato in aria il pugno decretando la vittoria e mettendo fine alla crisi, c'è stato un lieve balzo temporale che ci porta alla notte di quel giorno. Izuku Midoriya dorme tranquillamente nel suo letto quando ha un sogno, o un incubo, in cui solo il suo volto e una mano sono concreti mentre il resto del corpo è avvolto da una nebbia nera.

In questo sogno, Midoriya vede alcuni dei precedenti possessori del One for All così come il proprietario originale e suo fratello, All for One. Quando il primo possessore e Deku si toccano la mano accade però una strana reazione che fa esplodere il quirk nel mondo reale causando danni alla stanza di Deku come la rottura dei vetri delle finestre. Il ragazzo è costretto a svegliarsi in affanno e non c'è alcuna spiegazione su ciò che è successo.

Il fenomeno del One for All sarà sicuramente spiegato in My Hero Academia 5, nuova stagione in arrivo il prossimo anno.