Cliffhanger per ONE PIECE 945: Rufy davanti alla nuova letale sfida imposta da Hyogoro

Rufy si è allenato duramente e per tanto tempo con l'Haki, in particolare nei due anni di timeskip sotto l'occhio attento di Rayleigh. Ha migliorato il proprio Haki dell'osservazione, quello dell'armatura e quello del re conquistatore. Ma continuando col suo viaggio verso il One Piece, Rufy è stato costretto a migliorare ancora.

Su Wanokuni ha conosciuto una nuova sconfitta per mano di Kaido e, per diventare più forte, si è deciso ad imparare un'altra versione dell'Haki dell'armatura. Gli episodi recenti di ONE PIECE ci hanno fatto scoprire quindi il ryou, una tecnica in possesso di Hyogoro. Il vecchio ha intravisto il nuovo power up di Rufy nell'episodio 945 dell'anime: il protagonista di ONE PIECE, messo alle strette, è riuscito a focalizzare la sua concentrazione inconsapevolmente per rimuovere i collari letali che lui e Hyogoro portavano al collo.

Adesso che Big Mom è in prigione e sta scatenando un putiferio, Hyogoro ha deciso di portare al limite Rufy obbligandolo a usare nuovamente il ryou. La tecnica infatti per ora è stata attivata soltanto in una situazione di vita o morte e non a comando, pertanto Hyogoro vuole far tornare Rufy in quella situazione facendolo scontrare con Big Mom.

Il protagonista di ONE PIECE sarà messo a dura prova e in ONE PIECE 946 sapremo quali saranno gli esiti, benefici o non, della scelta del vecchio Hyogoro.