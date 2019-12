Il cliffhanger di ONE PIECE anticipa l'incontro tra Oden e il re dei pirati

Il passato del mondo di ONE PIECE viene sempre più esplorato durante questa saga di Wanokuni. Fondamentale nei piani di Eiichiro Oda, finora i continui collegamenti tra passato, presente e futuro sono stati parte integrante delle avventure dei pirati di cappello di paglia in quest'isola chiusa e separata dal resto del mondo.

Oden è riuscito ad andarsene dalla detestata Wanokuni, l'isola che l'ha visto nascere e crescere ma che l'ha sempre tenuto tra le grinfie, impedendogli di vedere quant'è grande il mondo. L'arrivo di Barbabianca negli scorsi capitoli di ONE PIECE ha però dato la possibilità allo shogun di scappare, insieme a Izo, Nekomamushi e Inuarashi.

Accolto dopo non poche difficoltà dall'imperatore, Oden sta vagando per i territori esplorati e non, ma la minaccia di Gol D. Roger inizia a vedersi in lontananza con l'ultima pagina del capitolo 964. Sappiamo che Roger prese nella sua ciurma Oden, il quale viaggiò addirittura verso Raftel insieme al futuro Re dei Pirati. Ma come ha fatto a passare dalla ciurma di Barbabianca a quella di Roger, sapendo che i due sono rivali e hanno combattuto più volte contro?

Sicuramente Eiichiro Oda darà la risposta a questa domanda, e a tante altre, nei prossimi capitoli di ONE PIECE, dove potrebbero anche sorgere dettagli sui 100 Anni di Vuoto.