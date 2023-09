Una clip in italiano de Il Castello Invisibile: un video in esclusiva per Everyeye

Si parla da diversi anni dell'adattamento del romanzo de Il Castello Invisibile, tratto dal romanzo di Tsujimura. Una storia che ha colpito subito e che ha convinto a realizzarne un film animato, arrivato in Giappone già da diversi mesi. Il resto del mondo ha imparato ad apprezzarlo col tempo e, a breve, sarà anche il turno dell'Italia.

Con diverse esclusive temporali per Everyeye, Anime Factory ha annunciato Il Castello Invisibile, doppiato in italiano e in arrivo in Italia. L'etichetta di Plaion Pictures distribuirà nelle sale nostrane il film l'11 settembre 2023, una storia di ricerca di sé stessi che un gruppo di ragazzi soli deve portare avanti dopo essere stati trasportati in un castello isolato e lontano, dove le regole del mondo normale non sussistono.

Il video in anteprima de Il Castello Invisibile disponibile in alto in esclusiva per Everyeye racconta il primo incontro tra la ragazzina vestita di rosso con la testa di lupo e il gruppo di ragazzi protagonisti. Come spiega in questa clip della durata di un minuto e mezzo, i ragazzi dovranno affrontare le sfide del castello, mettendo a rischio sé stessi e i propri ricordi. Una ricerca per una chiave e non solo, anche per evolversi e capirsi.

Avete già visto la locandina de Il Castello Invisibile in italiano?