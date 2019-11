Una clip di Lupin III The First ci mostra un inseguimento sulla mitica 500

Il trailer dedicato a Lupin III The First ha convinto tutti i fan dell'opera creata dal celebre autore giapponese Monkey Punch. Adesso lo studio di animazione TOHO ha deciso di condividere su YouTube una breve clip che ci mostra in azione la banda del ladro gentiluomo.

Il video dura poco più di un minuto, ma è abbastanza per far vedere un inseguimento tra la polizia e la celebre 500 di Lupin. A guidarla troviamo il pistolero Jigen, che con un paio di colpi di arma da fuoco riesce a mettere fuori uso due volanti delle forze dell'ordine. A liberare il protagonista del film dalle grinfie di Zenigata ci penserà Goemon, tagliando in due il cellulare in cui era stato rinchiuso Lupin.

Il lungometraggio sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 6 dicembre, manca ormai pochissimo quindi per ammirare l'ultima fatica del franchise creato da Monkey Punch, scomparso lo scorso 11 aprile, ma che aveva già scritto di attendere con ansia di vedere il primo film in 3D dedicato al suo personaggio.

Inoltre durante il Romics è stato presentato in anteprima il primo teaser di Lupin III The First doppiato in italiano, è stato anche confermato che l'opera arriverà nelle nostra sale cinematografiche nel corso del 2020, anche se ancora non conosciamo la data esatta.