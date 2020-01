Una clip di My Hero Academia: Heroes Rising prevede un risvolto impensabile per Bakugo

La nuova fatica cinematografica dell'adattamento animato del manga di Kohei Horiskoshi, My Hero Academia: Heroes Rising, è già campione di incassi nei primi giorni di distribuzione. Grazie all'ottimo lavoro compiuto da Studio Bones nel nuovo soggetto originale non sono mancati straordinari colpi di scena, tra cui ne spicca uno in particolare.

Com'era prevedibile, il debutto in Giappone di My Hero Academia: Heroes Rising è stato segnato dai primi leak in rete, che hanno già spoilerato alcuni degli eventi più importanti della nuova pellicola legata al franchise. Nonostante l'intera trama sia ormai trapelata in rete, la quantità di colpi di scena riscontrati nel film ha fatto impallidire gli appassionati dell'opera che non si aspettavamo minimamente alcune scelte della produzione.

Quanto vi stiamo per rivelare, infatti, è parte di uno spoiler enorme, vi consigliamo dunque di proseguire la lettura consapevoli del rischio.

In particolare, lo scontro finale del lungometraggio è caratterizzato da un evento mozzafiato, ovvero Bakugo che ottiene temporaneamente il One For All toccando il sangue di Deku. Nonostante non siano chiare gli espedienti con la quale verrà giustificato tale colpo di scena, un assaggio delle nuove vesti di Bakugo è possibile ammirarlo in calce alla notizia con una clip inedita direttamente dal film.

E voi, invece, cosa ne pensate della scelta di Studio Bones di permettere a Bakugo di controllare, seppur per un breve periodo, il micidiale potere del Simbolo della Pace?