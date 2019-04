Una clip di The Rising of the Shield Hero annuncia un nuovo combattimento

L'anime The Rising of the Shield Hero è entrato in un nuovo arco che si è focalizzato sul passato di Raphtalia, ma le nuove rivelazioni hanno portato con sé il loro ammontare di problemi. Naofumi e il suo gruppo ora dovranno affrontare, come mostrato negli ultimi secondi dell'episodio 15, una nuova ed enorme bestia evocata.

Come ogni mercoledì, Crunchyroll rivela un nuovo video esclusivo con diversi secondi tratti dal prossimo episodio in arrivo. Stavolta è il turno dell'episodio 16 di The Rising of the Shield Hero, che sarà pubblicato oggi pomeriggio sulla piattaforma streaming per gli utenti Premium e la settimana prossima per gli utenti non paganti. Come potete vedere dal video in calce, l'episodio intitolato "La regina dei Filolial" vedrà uno scontro tra Naofumi, Raphtalia e il resto del gruppo e un mostro.

La sinossi diramata da Crunchyroll per The Rising of the Shield Hero episodio 16 è la seguente: "Mentre Naofumi e il suo gruppo stanno cercando di portare al sicuro i bambini, il Tiranno li attacca. Quando Naofumi capisce che il suo bersaglio è Filo, mette a punto un piano per attirarlo fuori la città, ma non riescono neanche a fare un graffio al corpo dell'enorme mostro".